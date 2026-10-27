Victor Osimhen: Kulüp için her şeyimi vereceğim
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini kaydeden Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN DERBİLERİ KAZANMAK ÖNEMLİ"
Şampiyon olmak için derbileri kazanmak önemli. Bu büyük büyük derbiyi kazanıp 3 puanı almayı başardık. Mutluyuz, takımdan, performanstan, taraftardan dolayı. Taraftarımız hem rakibi baskı altına aldı hem bizi çok iyi destekledi. Hocanın taktiklerini doğru şekilde uyguladık. Hak ettiğimiz bir 3 puan kazandık.
"KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"
Konuşmalar oldu bu hafta maç öncesinde. Ben bu kulübü seviyorum. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Sosyal medyayı önemsemiyorum. Ben taraftarı görüyorum. Galatasaray taraftarı geldiğimden beri hep arkamda, hep desteklediler. Önemsiz şeylere değil taraftarın desteğine odaklanıyorum. Ben takımıma bakıyorum. Daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.
"BATRAKOV İNANILMAZ BİR OYUNCU"
Batrakov çok sıradışı, inanılmaz bir oyuncu ve inanılmaz bir insan. Soyunma odasında da iyi izlenimler veriyor. Ülkeyle, Galatasaray ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Galatasaray efsanelerini öğrenmeye çalışıyor. 2 senedir buradaymış gibi ama halbuki 2 aydır buraya.
"BATRAKOV'UN ESKİ MAÇLARINI İZLEDİM"
Batrakov'un önceki maçlarını izledim ve nereye gidersem ne yapacağını anladım. Eski kulüplerinde diğer forvetlerle bağını izledim. Bana yapabileceğim koşuları anlattı. Başka kulüpte olsa kıskanırdım. Umarım sakatlanmaz ve yardıma devam eder. Bütün iyi dileklerim onunla...