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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arjantin maçı canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı

        İngiltere Arjantin maçı canlı izle: İngiltere - Arjantin maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı

        2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasındaki dev mücadele başladı. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki futbol devi finale yükselmek için kozlarını paylaşıyor. Mücadele Türkiye'de TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanırken, futbolseverler karşılaşmayı aynı zamanda tabii platformu üzerinden de takip edebiliyor. Dünya Kupası'nda finalin son bileti için oynanan karşılaşma, milyonlarca futbolsever tarafından anbean takip ediliyor. İngiltere ile Arjantin'in yıldız isimleri Harry Kane ve Lionel Messi'nin performansı da büyük merak konusu oldu. Peki, İngiltere - Arjantin maçı canlı nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte İngiltere - Arjantin maçı TRT Spor canlı yayın izleme ekranı ve karşılaşmaya ilişkin son bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 22:29 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselecek son takımın belirleneceği İngiltere - Arjantin karşılaşması canlı olarak oynanıyor. İki güçlü ekibin mücadelesi futbolseverlere büyük heyecan yaşatırken, maçın yayın bilgileri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanan karşılaşma, tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor. Kazanan takım, Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi olacak. Peki, İngiltere - Arjantin maçı canlı nereden izlenir? İşte İngiltere - Arjantin maçı TRT Spor canlı yayın ekranı ve tüm detaylar…

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        İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdırarak İspanya'nın rakibi olacak.

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        İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

        İngiltere - Arjantin yarı final mücadelesinin TRT SPOR ve Tabii'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

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        İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE

        Futbolseverler, Dünya Kupası yarı final heyecanını TRT Spor ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı, önemli pozisyonları ve maç sonu gelişmeleri de anbean futbolseverlerle buluşacak.

        İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        FİNAL BİLETİ İÇİN DEV MÜCADELE

        İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final karşılaşması, 2026 Dünya Kupası'nın en kritik mücadelelerinden biri olacak. İki futbol devi, kupaya bir adım daha yaklaşmak için sahada tüm kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi kazanan ekip finalde İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verirken, kaybeden takım ise üçüncülük maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        İngiltere: Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Bellingham, Rogers, Gordon, Kane.

        Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico, Simeone, Paredes, Enzo, Mac Allister, Alvarez, Messi.

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