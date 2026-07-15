FİNAL BİLETİ İÇİN DEV MÜCADELE

İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final karşılaşması, 2026 Dünya Kupası'nın en kritik mücadelelerinden biri olacak. İki futbol devi, kupaya bir adım daha yaklaşmak için sahada tüm kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi kazanan ekip finalde İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verirken, kaybeden takım ise üçüncülük maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.