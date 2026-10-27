2022 yılında sarı-kırmızılıların başına geçen Buruk, bu derbiyle birlikte Kanarya'ya karşı 1'i hükmen olmak üzere 7. galibiyetin kazandı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.