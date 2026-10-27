Okan Buruk ilk kez derbide İsmail Kartal'ı mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırladı. Sarı-kırmızılılar dev derbiyi 2-1 kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü. Diğer yandan Galatasaray'ın başındayken Fenerbahçe'yi 7. kez mağlup eden Okan Buruk, İsmail Kartal'a karşı ilk kez derbide galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı ve liderliğine devam etti.
Aslan ayrıca ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Ligde son olarak Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Cimbom, daha sonra sırasıyla Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı.
OKAN BURUK, İSMAİL KARTAL'I İLK KEZ DERBİDE YENDİ
Bu derbiyle birlikte iki takımın teknik direktörleri de 9. kez resmi maçta rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, derbiden 2-1 galip ayrılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a karşı da 4. galibiyetini kazandı.
Buruk ayrıca Kartal'ı ilk kez derbide mağlup etmeyi başardı. İsmail Kartal ise Okan Buruk'a ile oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet elde ederken, 2 maç ise berabere tamamlandı.
Söz konusu 9 karşılaşmada Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı.
OKAN BURUK'TAN FENERBAHÇE'YE KARŞI 7. GALİBİYET
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 12. derbisine çıktı.