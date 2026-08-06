Galatasaray'ın Rafael Leao teklifi ortaya çıktı!
Transferde sessizliğini koruyan Galatasaray, Rafael Leao için girişimlerini sıklaştırdı. Sarı-kırmızılıların, bonservis bedeli olarak 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, Portekizli yıldıza da çift haneli maaş ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:18 Güncelleme:
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Galatasaray transferde vitesi artırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için temaslarda bulunuyor.
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Galatasaray ilk etapta oyuncuyu mecburi satın alma maddesiyle kiralamayı düşünüyor.
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35 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Sarı-kırmızılılar bu transfer için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardı ve aracılar vasıtasıyla bunu iletti.
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Galatasaray'ın Leao'ya yıllık ücret önerisi ise bonuslarla birlikte çift haneyi aşıyor.
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Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin hem oyuncuya hem Milan kulübüne yaptığı teklifler maddi açıdan daha yukarıda.
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Sarı-kırmızılı kulüp hem Milan'ın inadını kırmak hem de önceliği Premier Lig'de oynamak olan Leao'yu ikna etmeyi hedefliyor.