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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Rafael Leao teklifi ortaya çıktı!

        Galatasaray'ın Rafael Leao teklifi ortaya çıktı!

        Transferde sessizliğini koruyan Galatasaray, Rafael Leao için girişimlerini sıklaştırdı. Sarı-kırmızılıların, bonservis bedeli olarak 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, Portekizli yıldıza da çift haneli maaş ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Galatasaray transferde vitesi artırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için temaslarda bulunuyor.

         

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        Galatasaray ilk etapta oyuncuyu mecburi satın alma maddesiyle kiralamayı düşünüyor. 

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        35 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

        Sarı-kırmızılılar bu transfer için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardı ve aracılar vasıtasıyla bunu iletti. 

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        Galatasaray'ın Leao'ya yıllık ücret önerisi ise bonuslarla birlikte çift haneyi aşıyor. 

         

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        Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin hem oyuncuya hem Milan kulübüne yaptığı teklifler maddi açıdan daha yukarıda.

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        Sarı-kırmızılı kulüp hem Milan'ın inadını kırmak hem de önceliği Premier Lig'de oynamak olan Leao'yu ikna etmeyi hedefliyor.

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        2019-20'den bu yana Milan'da top koşturan Leao geçen sezon 31 resmi maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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