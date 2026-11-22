Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında evinde karşılaşacağı Aston Villa mücadelesinin hakemi belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre 24 Kasım saat 20:45'te RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Siebert, daha önce Galatasaray'ın deplasmanda Young Boys ile oynadığı ve 3-2 kaybettiği maçı yönetmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Daniel Siebert için "İsviçre'nin Alman kantonunun takımıyla oynuyoruz, Alman hakem geliyor... Maça da arabayla gelmiştir muhtemelen... İnşallah ikinci maça da Azeri hakem atarlar..." demişti.