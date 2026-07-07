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        Haberler Spor Basketbol TKBL Galatasaray, Awak Kuier'le 'devam' dedi

        Galatasaray, Awak Kuier'le 'devam' dedi

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Finlandiyalı oyuncu Awak Kuier'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını bir yıl daha uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        G.Saray, Awak Kuier'le 'devam' dedi

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Finlandiyalı oyuncu Awak Kuier'in sözleşmesi uzatıldı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığımız başarılı oyuncumuz Awak Kuier'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış olup, kontratı bir yıl daha uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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