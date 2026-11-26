Galatasaray, yaz transfer döneminde Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu için harekete geçti...

Sarı-kırmızılı takım, 22 yaşındaki orta sahanın temsilcisi ve ailesiyle dostane bir görüşme gerçekleştirerek oyuncunun geleceğini masaya yatırdı.

MAÇ SAYISI ARTIRILACAK

Galatasaray, hem kendi lehine hem de oyuncunun lehine olabilecek seçenekleri konuştu. Cimbom, Fransız oyuncudan vazgeçmiş değil ama satın alma maddesindeki şart olan maç sayısını artırmak istiyor.

OYUNCU TARAFI SOĞUK BAKMIYOR

Oyuncu kanadı da Ugochukwu’nun daha fazla süre almasını istiyor ve Galatasaray'ın maç sayısının artırılma teklifine çok soğuk bakmıyorlar.

Ugochukwu sarı-kırmızılılarda şu ana kadar 9 maça çıkarken sadece 140 dakika sahada kaldı ve gol - asist katkısı yapamadı.

SATIN ALMA OPSİYONU 22.5 MİLYON POUND

3 milyon Pound'a kiralanan Ugochukwu'nun 22.5 milyon Pound'luk satın alma opsiyonu bulunuyor...