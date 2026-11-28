Galatasaray, Mustafa Cengiz'i andı
Galatasaray Kulübü, 2021 yılında hayatını kaybeden eski başkanı Mustafa Cengiz için resmi internet sitesinden anma mesajı yayımladı.
Giriş: 28 Kasım 2026 - 13:09 Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Mustafa Cengiz'i vefatının beşinci yıl dönümünde andı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, aramızdan ayrılışının 5. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
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