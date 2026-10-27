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        Galatasaray Fenerbahçe'ye kaybetmiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibine son 5 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynadıkları son 5 derbiden 3 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:23 Güncelleme:
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        Galatasaray Fenerbahçe'ye kaybetmiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

        Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.

        Kanarya'ya Süper Lig'de son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde kaybeden Aslan daha sonra ligde rakibiyle oynadığı 5 müsabakada yenilmedi. Cimbom bu süreçte yapılan 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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        #süper lig
        #fenerbahçe
        #galatasaray
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