Galatasaray Fenerbahçe'ye kaybetmiyor!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibine son 5 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynadıkları son 5 derbiden 3 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:23 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.
Kanarya'ya Süper Lig'de son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde kaybeden Aslan daha sonra ligde rakibiyle oynadığı 5 müsabakada yenilmedi. Cimbom bu süreçte yapılan 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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