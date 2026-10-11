Gaziantep FK: 0 - Çorum FK: 3 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arca Çorum FK'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 11 Ekim 2026 - 17:56 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Çorum'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60'ta Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada ise Markus Karlsbakk kaydetti.
Bu sonucun ardından Çorum, son 4 maçında 3. galibiyetini aldı ve 10 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Gaziantep ise 8 puanda kaldı.
Ligin 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Çorum ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
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