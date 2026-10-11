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        Gaziantep FK: 0 - Çorum FK: 3 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arca Çorum FK'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 17:56 Güncelleme:
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        Çorum FK deplasmanda kazandı!

        Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Çorum'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60'ta Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada ise Markus Karlsbakk kaydetti.

        Bu sonucun ardından Çorum, son 4 maçında 3. galibiyetini aldı ve 10 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Gaziantep ise 8 puanda kaldı.

        Ligin 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Çorum ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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        #Gaziantep FK
        #Çorum FK
        #süper lig
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