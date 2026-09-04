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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK’da yeni teknik direktör Orhan Ak oldu!

        Gaziantep FK’da yeni teknik direktör Orhan Ak oldu!

        Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 17:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik adam Mirel Radoi ile yollarını ayırmasın ardından yeni teknik direktörünü belirledi.

        Gaziantep ekibi, son olarak Eyüpspor’u çalıştıran genç teknik adam Orhan Ak’ın göreve getirildiğini açıkladı.

        Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktörümüz Orhan Ak’a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        #Gaziantep FK
        #Orhan Ak
        #Teknik Direktör
        #süper lig
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