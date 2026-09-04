Gaziantep FK’da yeni teknik direktör Orhan Ak oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik adam Mirel Radoi ile yollarını ayırmasın ardından yeni teknik direktörünü belirledi.

Gaziantep ekibi, son olarak Eyüpspor’u çalıştıran genç teknik adam Orhan Ak’ın göreve getirildiğini açıkladı.

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Orhan Ak ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Orhan Ak, kulüp başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Teknik Direktörümüz Orhan Ak’a camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.