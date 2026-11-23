Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 ila 20 metreye kadar düştü.