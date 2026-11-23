Getafe: 0 - Atletico Madrid: 3 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda konuk olduğu Getafe'yi 3-0 mağlup etti.
Giriş: 23 Kasım 2026 - 01:14 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Atletico Madrid 3-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alex Baena, 30. dakikada Johnny Cardoso 90+2. dakikada Alejandro Grimaldo (P) kaydetti.
Getafe'de Djene Dakonam mücadelenin 90+1. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 31'e yükseltti. Getafe ise 12 puanda kaldı.
Atletico Madrid, La Liga'nın bir sonraki haftasında Elche deplasmanına gidecek. Getafe, Espanyol'a konuk olacak.
Atletico Madrid ile Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında 27 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
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