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        7 gollü maçtan Batman Petrolspor galip çıktı!

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor, evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 00:24 Güncelleme:
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        7 gollü maçtan Batman Petrolspor galip çıktı!

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

        Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3'lük skorla kazandı.

        Batman Petrolspor'un gollerini 16. dakikada Ramazan Civelek (KK) 46 ve 49. dakikada Polat Yaldır ile 64. dakikada Pedrinho kaydeti.

        Fatih Karagümrük cephesinde ise 48. dakikada Cenk Tosun, 54. dakikada Pesic ve 56. dakikada Traore sahneye çıktı.

        Stat: Batman Şehir

        Hakemler: Alper Akarsu, Serdar Osman Akarsu, Salih Burak Demirel

        Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Jin-Ho, Cordova (Dk. 75 Gökhan Altıparmak), Pedrinho (Dk. 69 Emirhan Aydoğan), Doria, Ömürcan Artan (Dk. 82 Oğuz Gürbulak), Cissokho, Polat Yaldır (Dk. 82 Gökhan Karadeniz), Benny (Dk. 75 Biron)

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Atınç Nukan (Dk. 70 Verde), Biraschi, Emre Akbaba (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Robin Yalçın, Tiago Çukur (Dk. 46 Cenk Tosun), Siopis (Dk. 78 Barış Kalaycı), Ramazan Civelek (Dk. 70 Muhammed Sarıkaya), Traore, Çağtay Kurukalıp, Pesic 

        Goller: Dk. 16 Ramazan Civelek (Kendi kalesine), Dk. 46 ve 64 Polat Yaldır, Dk. 49 Pedrinho (Batman Petrolspor), Dk. 48 Cenk Tosun, Dk. 54 Pesic, Dk. 56 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Metehan Mert, Dk. 90 Emirhan Aydoğan (Batman Petrolspor), Dk. 38 Traore, Dk. 68 Ramazan Civelek (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

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        #Batman Petrolspor
        #Fatih Karagümrük
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