Hapoel Tel Aviv: 100 - Beşiktaş: 82 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Euroleague 5. hafta maçında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 21:46 Güncelleme:
Euroleague 5. hafta maçında Beşiktaş, konuk olduğu Hapoel Tel Aviv'e 100-82 yenildi.
Salon: Arena 8888 Sofia
Hakemler: Milan Nedovic, Jordi Aliaga, Piotr Pastusiak
Hapoel Tel Aviv: Amir Coffey 15, Elijah Bryant 16, Tomas Satoransky 5, Zach Leday 15, Daniel Oturu 6, Vasilije Micic 16, Antonio Blakeney 15, Tai Odiase 6, Ishmail Wainright 6, Bruno Caboclo
Başantrenör: Dimitris Itoudis
Beşiktaş: Devon Dotson 5, Anthony Brown 9, Wenyen Gabriel 10, Eugene Omoruyi 12, Jaylen Nowell 7, Conor Morgan 5, Ante Zizic 17, Scottie Wilbekin 9, Furkan Korkmaz 4, Berk Uğurlu 4, David DeJulius
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
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1. Periyot: 22-18
Devre: 43-39
3. Periyot: 75-55
4. Periyot: 100-82
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