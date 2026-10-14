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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Hapoel Tel Aviv: 100 - Beşiktaş: 82 | MAÇ SONUCU

        Hapoel Tel Aviv: 100 - Beşiktaş: 82 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, Euroleague 5. hafta maçında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv'e mağlup!

        Euroleague 5. hafta maçında Beşiktaş, konuk olduğu Hapoel Tel Aviv'e 100-82 yenildi.

        Salon: Arena 8888 Sofia

        Hakemler: Milan Nedovic, Jordi Aliaga, Piotr Pastusiak

        Hapoel Tel Aviv: Amir Coffey 15, Elijah Bryant 16, Tomas Satoransky 5, Zach Leday 15, Daniel Oturu 6, Vasilije Micic 16, Antonio Blakeney 15, Tai Odiase 6, Ishmail Wainright 6, Bruno Caboclo

        Başantrenör: Dimitris Itoudis

        Beşiktaş: Devon Dotson 5, Anthony Brown 9, Wenyen Gabriel 10, Eugene Omoruyi 12, Jaylen Nowell 7, Conor Morgan 5, Ante Zizic 17, Scottie Wilbekin 9, Furkan Korkmaz 4, Berk Uğurlu 4, David DeJulius

        Başantrenör: Dusan Alimpijevic

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        1. Periyot: 22-18

        Devre: 43-39

        3. Periyot: 75-55

        4. Periyot: 100-82

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