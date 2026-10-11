Hull City: 2 - Everton: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Hull City, evinde Everton'la 2-2 berabere kaldı. 2. yarıda iki kez öne geçmesine rağmen 55'te Kiernan Dewsbury-Hall ve 68. dakikada Thiemo Barry'nin gollerine engel olamayan Hull City, haftayı 9 puanla bitirdi. Everton ise puanını 10'a çıkardı.
Giriş: 11 Ekim 2026 - 18:20 Güncelleme:
Hull City, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı.
Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda karşılıklı atılan gollerle mücadele 2-2 sona erdi.
Ev sahibi ekibin gollerini 48. dakikada Joe Gelhardt ve 74. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi kaydederken, Everton'ın golleri ise 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ve 67.dakikada Thiemo Barry'den geldi.
Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, bu sezonki 2. beraberliğini aldı ve puanını 9'a çıkardı. Everton ise puanını 10 yaptı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Hull City, Fulham'a konuk olacak. Everton, Chelsea'yi ağırlayacak.
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