Hull City, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Everton ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda karşılıklı atılan gollerle mücadele 2-2 sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 48. dakikada Joe Gelhardt ve 74. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi kaydederken, Everton'ın golleri ise 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ve 67.dakikada Thiemo Barry'den geldi.

Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, bu sezonki 2. beraberliğini aldı ve puanını 9'a çıkardı. Everton ise puanını 10 yaptı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Hull City, Fulham'a konuk olacak. Everton, Chelsea'yi ağırlayacak.