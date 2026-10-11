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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor İlhan Palut: Tempomuzu arttırdığımız bölümleri skora çeviremedik

        İlhan Palut: Tempomuzu arttırdığımız bölümleri skora çeviremedik

        Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir karşısında ofansif anlamda tempolarını arttırdıkları bölümleri skora çeviremedik söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 19:03 Güncelleme:
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        "Tempomuzu arttırdık ama skora çeviremedik"

        Trendyol Süper Lig 7. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

        "TEMPOMUZU ARTTIRDIĞIMIZ BÖLÜMLERİ SKORA ÇEVİREMEDİK"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bugün kazanarak dönüp kafamızı yukarı kaldırmak istiyorduk, bu niyetle hazırlandık. Bizim de milli takım oyuncuları günbegün aramıza katıldılar ve bu maçın hazırlıklarını hızlandırdık. Defansif manada maç boyunca rakibi önde karşıladık. Çünkü Başakşehir, 3. bölgeye yerleştiği zaman etkili olabilen bir takım. Burada onları kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Zaten ikinci yarıda gördünüz sadece Muhammed Şengezer'le direkt toplar denediler 3. bölgeye. Ofansif iyi olan bir rakibe karşı pozisyon vermediğimiz bir maçtı. Kendi adımıza geldiğimiz zaman daha önceki maçlarda 3. bölgeye geldiğimiz zaman ceza sahasında az adamla bulunuyorduk. Bunun çalışmalarını yapmıştık. Burada 3. bölgeye çıkışlarımızda yeterli kalabalık vardı. Ama içerideki adamı buluşturup son noktayı koyma adına beklediğimiz verimlilikte değildik. İyi pozisyonlarımız da oldu ama burada onlar da golle sonuçlanmadı, karşı karşıya pozisyonlar ama bunlarda da zaten ofsaytlar da söz konusuydu. Sonuç olarak her ne kadar defansif anlamda çok başarılı bir oyun ortaya koyduysak da disiplinli son ana kadar dikkatli bir oyun ortaya koyduysak da ofansif anlamda periyot periyot tempomuzu arttırdığımız bölümleri skora çeviremedik ve maç 0-0 bitti" diye konuştu.

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        #İlhan Palut
        #konyaspor
        #süper lig
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