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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İngiltere'ye Jordan Henderson şoku!

        İngiltere'ye Jordan Henderson şoku!

        İngiltere Milli Takımı futbolcusu Jordan Henderson, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından sakatlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 17:26 Güncelleme:
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        İngiltere'ye Henderson şoku!

        2026 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere'nin Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından, 36 yaşındaki futbolcu Jordan Henderson eşine az rastlanır talihsiz bir kaza geçirerek turnuvaya veda etti.

        Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribündeki taraftarlarla büyük bir coşkuyla galibiyeti kutlayan deneyimli oyuncu, sahaya geri dönmek için reklam panolarının üzerinden atlamak isterken dengesini kaybederek sol kolunun üzerine düştü. Acı içinde yerde kalan, sahadan sedyeyle ve oksijen takviyesiyle ayrılan Henderson'ın sol bileğinden ameliyat edileceği ve turnuvanın kalanında forma giyemeyeceği açıklanırken; İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Jordan'ın bileğinden sakatlanmasından dolayı üzgünüm. Oldukça ciddi. Hastanede. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Grup aşamasındaki Panama maçında sonradan oyuna girerek takıma katkı sağlayan deneyimli oyuncunun trajik sakatlığı, çeyrek finale yükselen İngiltere'nin galibiyet sevincine gölge düşürdü.

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