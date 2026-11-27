Kadın basketbolunda derbi heyecanı: Galatasaray-Fenerbahçe!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ezeli rakipler Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin, yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Giriş: 27 Kasım 2026 - 11:36 Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin, derbide karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Aydın Karaçam, Abdullah Koputan ve İsmail Bayram hakem üçlüsü yönetecek.
Ev sahibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde geride kalan sürede oynadığı 7 maçı da kazandı ve haftaya lider durumda girdi.
Fenerbahçe Tarfin ise geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.
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