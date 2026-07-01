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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, İsveçli futbolcu Marcus Rafferty'yi kadrosuna kattı

        Kasımpaşa, İsveçli futbolcu Marcus Rafferty'yi kadrosuna kattı

        Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İsveçli futbolcu Marcus Rafferty'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 17:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kasımpaşa, Marcus Rafferty'yi transfer etti!

        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa, İsveçli oyuncu Marcus Rafferty'yi renklerine bağladığını açıkladı.

        Lacivert-beyazlı kulüp, transferi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, İsveç ekibi Degerfors IF'ten transfer edilen Marcus Rafferty'nin, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

        Kulübün açıklamasında, "İsveç'in Degerfors IF takımında forma giyen Marcus Rafferty, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Marcus Rafferty'ye hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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