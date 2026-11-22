Khvicha Kvaratskhelia'dan Victor Osimhen'e övgü dolu sözler
Fransız devi PSG'nin yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'le ilgili övgü dolu sözler sarfetti.
Giriş: 22 Kasım 2026 - 13:15 Güncelleme:
PSG'de forma giyen Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in beraber oynadığı en iyi 9 numara olduğunu açıkladı.
"TOPLA OLAN BECERİSİ VE SIÇRAMA KABİLİYETİ İNANILMAZ"
Osimhen ile birlikte Napoli'de forma giyen Gürcü yıldız, Osimhen'in birlikte oynadığı en iyi 9 numara olduğunu söyledi.
Khvicha Kvaratskhelia, "Osimhen, şimdiye kadar birlikte oynadığım en iyi 9 numara. Hızı, topla olan becerisi ve sıçrama kabiliyeti inanılmaz." diye konuştu.
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