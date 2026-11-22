PSG'de forma giyen Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in beraber oynadığı en iyi 9 numara olduğunu açıkladı.

"TOPLA OLAN BECERİSİ VE SIÇRAMA KABİLİYETİ İNANILMAZ"

Osimhen ile birlikte Napoli'de forma giyen Gürcü yıldız, Osimhen'in birlikte oynadığı en iyi 9 numara olduğunu söyledi.

Khvicha Kvaratskhelia, "Osimhen, şimdiye kadar birlikte oynadığım en iyi 9 numara. Hızı, topla olan becerisi ve sıçrama kabiliyeti inanılmaz." diye konuştu.