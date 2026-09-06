Kocaelispor evinde Samsunspor'u tek golle geçti!
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, evinde ağırladığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Giriş: 06 Eylül 2026 - 23:05 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, evinde Samsunspor'u konuk etti. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 1-0 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Florian Aye kaydetti.
Bu sonucun ardından Kocaelispor ligde 9 puana yükseldi. Samsunspor ise 4 puanda kaldı.
Önümüzdeki hafta Kocaelispor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
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