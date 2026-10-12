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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği’nden yayın ihalesiyle ilgili açıklama

        Kulüpler Birliği’nden yayın ihalesiyle ilgili açıklama

        Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yayın ihalesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Süper Lig'in hak ettiği ekonomik değere ulaşmasını sağlamak amacıyla, uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firmasıyla kapsamlı bir değer analizi çalışması yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 17:20 Güncelleme:
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        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi açıklaması!

        Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, 13 Ocak 2027 tarihinde yapılması planlanan Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

        "ÇALIŞMALARIMIZI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ"

        Kulüplerin menfaatleri doğrultusunda çalışmaların başarıyla sonuçlandırılması için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Doğan, “Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Yayın İhale Komisyonu üyesi sıfatıyla Süper Lig yayın hakları ihalesine ilişkin çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Süper Lig’in hak ettiği ekonomik değere ulaşmasını sağlamak amacıyla, uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firmasıyla kapsamlı bir değer analizi çalışması yürütmekteyiz. Yayın ve görüntü kalitesinin artırılmasına yönelik çekim kriterleri, kamera özellikleri ve teknik şartlar; Avrupa liglerinin uygulama ve düzenlemeleri esas alınarak, ülkemizdeki uzmanlarla iş birliği içerisinde değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler belirlenmiştir. Yayın ihalesine ilişkin diğer hususlara yönelik hazırlıklar da kulüplerimiz ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde devam etmektedir. Kulüpler Birliği Vakfı olarak, kulüplerimizin ortak iradesi ile Süper Lig yayın hakları ihalesinin, öngörülen takvim doğrultusunda Türk futbolunun ve kulüplerimizin menfaatlerine en uygun koşullarda başarıyla sonuçlandırılması adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

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        #Kulüpler Birliği
        #yayın ihalesi
        #süper lig
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