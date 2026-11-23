Çayeli'nde çocukları ve gençleri sporla buluşturmak, sportif faaliyetleri toplumun her kesimine ulaştırmak ve ilçede kalıcı bir spor kültürü oluşturmak amacıyla kurulan Kuzey Gücü Spor Kulübü, kuruluşunun üzerinden geçen dört ayda önemli bir gelişim gösterdi. Kurucu Başkan Sayın Mehmet Yazıcı öncülüğünde faaliyetlerine başlayan kulüp, kısa sürede 954 sporcuya ulaşarak Çayeli'nde dikkat çeken bir sportif ve sosyal yapılanmaya dönüştü.

Kuzey Gücü'nün kuruluşundaki temel düşünce, yalnızca spor branşları açarak sporcu yetiştirmek değil; çocukların ve gençlerin hayatına dokunmak, aileleri sürece dâhil etmek, ekonomik ve sosyal imkânları sınırlı çocuklara fırsat sunmak ve sporu herkes için erişilebilir hâle getirmek oldu.

REKLAM

📍 Kuzey Gücü Çayeli'nde sporun merkezi oldu!



🎽 4 ay önce kurulan kulüp 954 sporcuya ulaşmaya başardı. pic.twitter.com/7R1x6FtsIt — HT Spor (@HTSpor) November 22, 2026

9 BRANŞTA 954 SPORCU, 12 ANTRENÖRLE EĞİTİM

Bugün bünyesinde 12 antrenörün görev yaptığı Kuzey Gücü Spor Kulübü; yüzme, boks, voleybol, jimnastik, zumba, kick boks, masa tenisi, okçuluk ve satranç olmak üzere dokuz farklı branşta faaliyetlerini sürdürüyor.

Dört ay gibi kısa bir sürede 954 sporcuya ulaşan kulüp, ücretsiz sportif eğitimlerle çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlıyor. Çalışmalarda fiziksel gelişimin yanı sıra disiplin, özgüven, sorumluluk bilinci, takım ruhu ve sosyal gelişim de ön planda tutuluyor.

İLÇEDE HAVUZ YOK, KUZEY GÜCÜ ÇÖZÜM ÜRETİYOR

Çayeli'nde yüzme havuzu bulunmaması, yüzme eğitimi almak isteyen çocuklar için önemli bir engel oluşturuyor. Kuzey Gücü Spor Kulübü, bu engelin çocukların spor yapmasına mani olmaması için komşu ilçedeki yüzme tesislerinden yararlanılması yönünde çalışma başlattı.

Bu kapsamda sporcuların yüzme eğitimlerine ulaştırılması amacıyla kulübe takım otobüsü kazandırılarak ulaşım organizasyonu gerçekleştiriliyor. Böylece Çayeli'nde yüzme havuzu bulunmamasına rağmen çocukların yüzme eğitimlerinden faydalanabilmesi sağlanıyor.

REKLAM

Kulüp, su sporları alanındaki faaliyetlerini de genişletmek amacıyla yelken ve kano branşları için hazırlıklara başladı. Bu çalışmalarla Çayeli'nde çocukların farklı spor dallarıyla tanışması ve su sporlarının da ilçedeki sportif faaliyetlere kazandırılması hedefleniyor.

YEŞİLAY İŞ BİRLİĞİYLE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Kuzey Gücü Spor Kulübü, sportif faaliyetlerin yanı sıra gençlerin karşı karşıya olduğu toplumsal sorunlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarına da önem veriyor.

Yeşilay ile imzalanan iş birliği protokolünün ardından sporculara bağımlılıkla mücadele konusunda seminerler düzenlenmeye başlandı. Bu çalışmalarla çocukların ve gençlerin bağımlılık türleri, zararlı alışkanlıkların etkileri ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kulübün önem verdiği bir diğer konu ise akran zorbalığı. Çocuklarda empati, karşılıklı saygı, dayanışma ve sağlıklı iletişim kültürünün geliştirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri de kulübün sosyal sorumluluk anlayışının bir parçasını oluşturuyor.

REKLAM

VELİLER DE BU SÜRECİN BİR PARÇASI

Kuzey Gücü, çocukların gelişiminde ailelerin rolünü de göz önünde bulundurarak velilere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Özellikle günümüzün önemli sorunlarından biri olan teknoloji ve dijital bağımlılık konusunda velilere seminerler verilerek ailelerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Kulüp, çocukların sportif gelişimlerinin yanında aileleriyle birlikte sağlıklı bir yaşam kültürü oluşturmalarını önemsiyor. Bu doğrultuda sporcular ve velilerin katılımıyla yemek organizasyonları düzenlenerek aileler arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışma ortamı oluşturuluyor.

REKLAM

KÖYLERDEKİ ÇOCUKLAR DA UNUTULMUYOR

Kuzey Gücü'nün dikkat çeken çalışmalarından biri de merkezdeki sportif imkânlara ulaşmakta güçlük çeken çocuklara yönelik gerçekleştirilen köy etkinlikleri oldu.

Düzenlenen çocuk şenlikleriyle köylerde yaşayan çocuklara ulaşılarak onların da sportif ve sosyal faaliyetlerle buluşması sağlandı. Oyunlar, etkinlikler ve çeşitli organizasyonlarla çocukların keyifli vakit geçirmelerine imkân sunulurken, sporun yalnızca ilçe merkezinde değil bütün Çayeli'nde yaygınlaştırılması hedeflendi.

BAŞARILI VE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE EĞİTİM BURSU

Kulübün faaliyetleri yalnızca sportif başarılarla sınırlı kalmıyor. Eğitim hayatında başarılı olan ancak ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik özel eğitim bursu çalışması da hayata geçiriliyor.

REKLAM

Bu destekle öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunulması, akademik başarılarının desteklenmesi ve fırsat eşitliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik çalışmaların yanı sıra ortaokul son sınıf ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri de yürütülüyor. Böylece sporun yanında eğitim de kulübün öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor.

ÇALIŞAN KADINLAR VE EV KADINLARI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Kuzey Gücü Spor Kulübü, kadınların da sportif ve sosyal faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla özel çalışmalar düzenliyor.

Çalışan kadınlar ve ev kadınlarına yönelik planlanan etkinlikler kapsamında Step Aerobik, Pilates ve Zumba faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalarla kadınların günlük hayatın yoğunluğu içerisinde kendilerine zaman ayırmaları, fiziksel aktivitelerde bulunmaları ve sosyal çevrelerini genişletmeleri hedefleniyor.

REKLAM

HEDEF: SPORLA GELİŞEN, EĞİTİMLE GÜÇLENEN BİR NESİL

Kuzey Gücü Spor Kulübü'nün dört ayda ulaştığı 954 sporcu, kulübün gelecek hedeflerinin yalnızca başlangıcını oluşturuyor.

Yeni branşların açılması, yelken ve kano gibi su sporlarının ilçeye kazandırılması, sportif başarıların artırılması, daha fazla çocuğa ulaşılması ve eğitim desteklerinin genişletilmesi kulübün önümüzdeki dönem hedefleri arasında bulunuyor.

Kurucu Başkan Sayın Mehmet Yazıcı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Kuzey Gücü Spor Kulübü, sporcuları ve aileleriyle birlikte büyüyen bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Çünkü Kuzey Gücü için başarı yalnızca madalya kazanmak veya müsabakalarda derece elde etmek değil; sporla tanışan bir çocuk, zararlı alışkanlıklardan uzak duran bir genç, eğitim desteğiyle geleceğe hazırlanan bir öğrenci ve sosyal hayata katılan bir aile demek.

REKLAM

Dört ayda 954 sporcuya ulaşan Kuzey Gücü Spor Kulübü, "Bağımlılığa değil, Spora bağlan!" sloganıyla Çayeli'nde sporun, eğitimin ve dayanışmanın adresi olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.