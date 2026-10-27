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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Levent Mercan: Çok üzgünüz

        Levent Mercan: Çok üzgünüz

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından konuştu. Sonuçtan dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen Mercan, "İlk 45 dakika verdik oyunu. İstediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarı biraz daha iyi pres yaptık. İkinci golü de bulabilirdik. Çok üzgünüz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        "Çok üzgünüz"

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbisini 2-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

        Mücadele hakkında konuşan Mercan, "İlk 45 dakika verdik oyunu. İstediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarı biraz daha iyi pres yaptık. İkinci golü de bulabilirdik. Çok üzgünüz. Önümüze bakacağız. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

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