Levent Mercan: Çok üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbisini 2-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan, mağlubiyeti değerlendirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Mücadele hakkında konuşan Mercan, "İlk 45 dakika verdik oyunu. İstediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarı biraz daha iyi pres yaptık. İkinci golü de bulabilirdik. Çok üzgünüz. Önümüze bakacağız. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.