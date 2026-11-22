Manisa FK Pendikspor | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, evinde ağırladığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
11. dakikada ceza sahası dışından Anziani’nin sert şutunda top kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.
30. dakikada ani gelişen Pendikspor atağında ceza sahası yayı içinde topla buluşan Hakan’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.
82. dakikada Kadir'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Anziani'nin pasında kale önünde Benrahou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90+4. dakikada Manisa FK'nın kontratağında Anziani'nin pasına hareketlenen Vargas ceza sahasına girerek topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Bahadır, Cem Özbay, Tuncay Ercan
Manisa Futbol Kulübü: Vedat Karakuş, Osman Kaynak (Vargas dk. 59), Christophe Herelle, Atakan Çankaya, Yusuf Talum (Ada İbik dk. 87), Cheikne Sylla, Osman Kahraman (Yusuf Emre Dursun dk. 87), Yassine Benrahou, Kadir Kaan Yurdakul, Julien Anziani, Yasin Güreler
Yedekler: Egemen, Oğuzhan, Yusuf Emre Köse, Bican, Yusuf Emre Yüce, Emre, Lemina
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Pendikspor: Emir Dadük, Vinko Soldo, Taha Emre İnce, Kerem Kalafat, Samuel Abifade, Mesut Özdemir (Ismaila Manga dk. 90+1), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Efehan Pekdemir dk. 86), Muhammed Kiprit (Jonson Clarke-Harris dk. 76), Damir Hrelja (Baran Demiroğlu dk. 85), Rogerio Thuram (Onuralp Çakıroğlu dk. 90+3)
Yedekler: Emre Koyuncu, Berkay Sülüngöz, Ahmet Özkaya, Erdem Gökçe, Yekta Sönmez
Teknik Direktör: Murat Şahin
Goller: Benrahou (dk. 82), Vargas (dk. 90+4) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Osman, Yusuf Talum, Vargas (Manisa FK), Thuram (Pendikspor)