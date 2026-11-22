Burdur Gölü'nün kuruyan kıyılarına aromatik bitkiler

Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Burdur Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan tuzlu ve çorak kıyıları kuraklığa dayanıklı tıbbi ve aromatik bitkilerle yeşillendirmeyi hedefliyor