Mardin 1969 Spor: 2 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mardin 1969 Spor, evinde Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Uğur Adem Gezer ve Olarenwaju Kayode'nin golleriyle galibiyete ulaşan Mardin 1969 Spor, haftayı 21 puanla 5. sırada tamamladı. Manisa FK ise 10 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mardin 1969 Spor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım'da oynanan mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maça etkili başlayan ev sahibi takım, üst üste girdiği pozisyonların ardından 18’inci dakikada Uğur Adem Gezer, bulduğu golle durumu 1-0’a getirdi.
26’ıncı dakika ise penaltı kararı sonrası Anziani’nin golüyle Manisa FK durumu 1-1’e getirdi.
Maçın 44’üncü dakikasında ise Kayode, ısrarlı takibi sonrası kalecinin hatasını affetmeyerek durumu 2-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla bitti.
İkinci yarıya Mardin Spor kontrollü başlarken, konuk takım ise beraberlik golü aradı.
İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor 21 puanla 5. sırada yer alırken, Manisa FK ise 10 puanla 17. sırada kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Mardin 1969 Spor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ege temsilcisi, Batman Petrolspor'u ağırlayacak.