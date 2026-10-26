Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Mardin 1969 Spor Manisa FK Mardin 1969 Spor: 2 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Mardin 1969 Spor: 2 - Manisa FK: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mardin 1969 Spor, evinde Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Uğur Adem Gezer ve Olarenwaju Kayode'nin golleriyle galibiyete ulaşan Mardin 1969 Spor, haftayı 21 puanla 5. sırada tamamladı. Manisa FK ise 10 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 22:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mardin 1969 Spor evinde kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mardin 1969 Spor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım'da oynanan mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Maça etkili başlayan ev sahibi takım, üst üste girdiği pozisyonların ardından 18’inci dakikada Uğur Adem Gezer, bulduğu golle durumu 1-0’a getirdi.

        26’ıncı dakika ise penaltı kararı sonrası Anziani’nin golüyle Manisa FK durumu 1-1’e getirdi.

        Maçın 44’üncü dakikasında ise Kayode, ısrarlı takibi sonrası kalecinin hatasını affetmeyerek durumu 2-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla bitti.

        İkinci yarıya Mardin Spor kontrollü başlarken, konuk takım ise beraberlik golü aradı.

        REKLAM

        İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        PUAN DURUMU

        Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor 21 puanla 5. sırada yer alırken, Manisa FK ise 10 puanla 17. sırada kaldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Mardin 1969 Spor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ege temsilcisi, Batman Petrolspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta engelli vatandaşı darp ettiler...O anlar kamerada

         İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yüzde 70 engelli raporu olan 22 yaşındaki Alihan Eldemir henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından darp edilerek dişleri kırıldı. Şahısların silah çekerek tehditler savurduğu o anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.(İHA)

        #Manisa FK
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta müthiş heyecan!
        Dev maçta müthiş heyecan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"