Esenyurt'ta engelli vatandaşı darp ettiler...O anlar kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yüzde 70 engelli raporu olan 22 yaşındaki Alihan Eldemir henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından darp edilerek dişleri kırıldı. Şahısların silah çekerek tehditler savurduğu o anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.(İHA)