Merih Demiral: Son dakikaya kadar mücadele ettik

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. ve son maçta konuk olduğu Fransa'ya 2-1 yenilen A Milli Takımımız'ın stoperi Merih Demiral, karşılaşmanın ardından konuştu.

"SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE ETTİK"

Merih Demiral, "Çok üzgünüz. Bu skoru hak etmedik. Sergen Hoca ile yeni bir dönem var, çalışmaya çok fırsatımız olmadı. Toplantılar yaptı, gerekenleri anlattı. Kolay değil, 1 haftada 2 maç oynadık. Çalışmaya zaman yoktu. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hocamızın mentalitesini anlamaya çalışıyoruz. Hocamız elinden geldiğince hızlıca anlattı her şeyi. Son dakikaya kadar mücadele ettik. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz." dedi.

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"SERGEN HOCA İÇİN KOLAY DEĞİL"

Sergen Yalçın'ın zor bir süreçte göreve geldiğine dikkat çeken milli futbolcu, "Bu sorumluluğu almak kolay değil Sergen Hoca için. İnşallah bu kötü dönemi bir an önce atlatırız." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİYOR"

Milli takımın yeniden başarılı sonuçlar alacağına inandığını belirten Merih Demiral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk halkı, halkımız emin olsun, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen hata yapabiliriz, milli formaya yakışır şekilde oynamaya çalışıyoruz. Kötü bir süreçten geçiyoruz, üst üste yenilgiler kolay değil. Futbolda böyle şeyler olabiliyor ama inşallah önümüzdeki süreçte gençlerle ve tecrübelilerle üstesinden geleceğiz. Türk milletini gururlandırmaya devam ederiz inşallah."