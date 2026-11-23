Milan: 5 - Frosinone: 1 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan, evinde konuk ettiği Frosinone'yi 5-1'lik skorla mağlup etti.
Giriş: 23 Kasım 2026 - 00:15 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan, San Siro'da Frosinone'yi ağırladı. Ev sahibi ekip sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Gabriele Calvani (KK) 19. dakikada Gonçalo Ramos, 48. dakikada Ardon Jashari, 60. dakikada Alphadjo Cisse ve 68. dakikada Christian Pulisic kaydetti.
Bu sonuçla Milan, ligdeki 12. maçında 8. galibiyetini alarak puanını 27'ye yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Frosinone ise 20 puanda kalarak 7. sırada yer aldı.
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