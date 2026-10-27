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        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da omzundan ameliyat oldu

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da omzundan ameliyat oldu

        2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 17:40 Güncelleme:
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        Toprak Razgatlıoğlu ameliyat oldu!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Endonezya Grand Prix'sinde omzundan geçirdiği sakatlığın ardından İtalya'da ameliyat edildi.

        "İYİLEŞME SÜRECMİ BAŞLADI, ZAMANA İHTİYACIM VAR"

        Toprak Razgatlıoğlu, Milano kentinde geçirdiği operasyon sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bazen beklenmedik şeyler yaşanabiliyor. Kariyerimde ilk kez bir sezonu erken bitirmek zorunda kaldım. Daha güçlü dönmek için omuz ameliyatı oldum. İyileşme sürecim başladı, biraz zamana ihtiyacım var. Destek veren herkese teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede pistlere dönerim." ifadelerini kullandı.

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