Muğlaspor ile Vanspor FK yenişemedi
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor ile Vanspor FK 2-2 berabere kaldı.
Giriş: 07 Eylül 2026 - 00:54 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor ile Vanspor FK kozlarını paylaştı.
Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Vanspor'un gollerini Jürgen Bardhi kaydetti. Muğlaspor'da ise sahneye İlkan Sever ve Korede Osundina çıktı.
Bu sonuçla birlikte Muğlaspor, ligdeki puanını 9'a yükseltti. Vanspor ise 6. hafta sonunda puanını 5'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Muğlaspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Vanspor FK ise evinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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