Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Muğlaspor Vanspor FK Muğlaspor ile Vanspor FK yenişemedi

        Muğlaspor ile Vanspor FK yenişemedi

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor ile Vanspor FK 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 00:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Muğlaspor ile Vanspor FK yenişemedi

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor ile Vanspor FK kozlarını paylaştı.

        Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

        Vanspor'un gollerini Jürgen Bardhi kaydetti. Muğlaspor'da ise sahneye İlkan Sever ve Korede Osundina çıktı.

        Bu sonuçla birlikte Muğlaspor, ligdeki puanını 9'a yükseltti. Vanspor ise 6. hafta sonunda puanını 5'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Muğlaspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Vanspor FK ise evinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğlaspor
        #1. Lig
        #Vanspor FK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        İnancın manifestosu
        İnancın manifestosu
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        Ölüm günleri de aynı
        Ölüm günleri de aynı
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"