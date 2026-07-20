Nico Williams: Hayatımın en mutlu günü

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenen İspanya'nın oyuncularından Nico Williams, hayatının en mutlu gününü yaşadığını açıkladı.

"ÇILGINCA BİR BAŞARI"

Şampiyonluğun kendileri için tarif edilmesi güç bir duygu olduğunu söyleyen Williams, "Bunun gerçekte ne anlama geldiğini henüz tam anlamıyla fark ettiğimizi düşünmüyorum. Ancak çok mutluyuz. Gerçekten inanılmaz ve çılgınca bir başarı." ifadelerini kullandı.

"KİMSE KENDİNİ DİĞERLERİNDEN ÜSTÜN GÖREMEZ"

İspanya'nın başarısının temelinde takım ruhunun bulunduğunu vurgulayan genç oyuncu, kadrodaki herkesin aynı hedef doğrultusunda çalıştığını söyledi.

Nico Williams, "Buraya gelen herkes takıma bir şeyler katmak için geliyor. Hiç kimse kendisini diğerlerinden üstün göremez veya yıldız havasına giremez. Hepimiz bu forma ve bu takım için mücadele ediyoruz." dedi.

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ"

Geride bıraktığı sezonda oldukça zor günler geçirdiğini belirten Williams, şampiyonluğun kendisi için ayrıca anlam taşıdığını ifade etti.

İspanyol futbolcu, "Bu sezon çok zor zamanlar yaşadım. Kendimi en dipte hissettiğim, adeta cehennemden geçtiğim günler oldu. Şimdi ise cennete yükselmiş gibiyim. Bu sezon başımdan geçenlerin ardından bugün, hayatımın en mutlu günü." sözleriyle duygularını anlattı.