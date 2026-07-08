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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Onurcan Piri: Kocaelispor’da olduğum için mutluyum

        Onurcan Piri: Kocaelispor’da olduğum için mutluyum

        Kocaelispor'un renklerine bağladığı deneyimli kaleci Onurcan Piri, "Kocaelispor'da olduğum için mutluyum. İstediğim gibi bir ortam var. Mental olarak da hazır geldim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        "Kocaelispor'da olduğum için mutluyum"

        Kocaelispor’un yeni sezon hazırlıkları öncesinde kadrosuna kattığı deneyimli kaleci Onurcan Piri, Riva kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        "KOCAELİSPOR'DA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

        Yeşil-siyahlı camiaya geliş sürecini anlatan Piri, "Transfer süreci çok uzun sürmedi. Görüştüğüm birkaç kulüp vardı. Kocaelispor aradığında bütün görüşmeler bitti ve geldik. Burada olduğum için çok mutluyum. Buranın taraftar gücünü, camianın ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. Umarım bu birliktelik her iki taraf için de çok iyi olur. Ben her şey için hazırım. Ortam güzel. Kamp dönemleri zaten yorucu olduğu için herkes biraz daha kendi odasında istirahat ediyor ama genel olarak ortam güzel. Hocamızın yaklaşımı, oyuncuların çalışması gayet iyi. İstediğim bir ortamın içerisindeyim" dedi.

        "MENTAL OLARAK DA HAZIR GELDİM"

        Takımda güzel bir ortam olduğun değinen 31 yaşındaki kaleci hedeflerine dair sorulara yanıt vererek, "Ben öncelikle takım oyuncusuyum. Bireysel açıklamalardan ziyade takım için ne yapacağım benim için önemli. Hocam şans verdiği takdirde Kocaelispor camiası için elimden gelenin hep daha fazlasını yapmaya hazırım. Mental olarak da buraya hazır geldim. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Çok güzel bir ortam var. Kaleci hocamızla, genç arkadaşlarımızla, Serhat ile iyi bir ilişkimiz var. Zaten kalecilik biraz daha ciddiyet isteyen bir pozisyon. Hedefler doğrultusunda çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Daha önce alt yaş milli takımlarda oynadım fakat burada (Riva) kamp yapmamıştım. Gayet güzel, çalışma şartları iyi. İnşallah biz de takım olarak bunu iyi şekilde kullanırız ve sezona hazır oluruz. Sonuçta takım sporu yapıyoruz ama bir noktada şahsi hedefler ayrılıyor. Buna hazırım ve bunun için buradayım. Yani benim için sorun yok" ifadelerini kullandı.

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