Pendikspor: 1 - Van Spor FK: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Van Spor FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. 88. dakikada Muhammed Furkan Özhan'ın golüyle galibiyete ulaşan ve 6 maç sonra kazanan Van Spor FK, puanını 7'ye yükseltti. 87. dakikada Mesut Özdemir'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Pendikspor ise haftayı 10 puanla kapattı.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 21:56 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile Van Spor FK karşılaştı. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Van Spor FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 60'ta Jurgen Bardhi ve 87. dakikada penaltıdan Muhammed Furkan Özhan attı. Ev sahibinin tek golünü ise 49. dakikada Emrah Başsan kaydetti.
İstanbul temsilcisinde forma giyen Mesut Özdemir, 87. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Pendikspor 10 puanda kalırken, 6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Van Spor FK ise puanını 7'ye yükseltti.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Van Spor FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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