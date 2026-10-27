PSG: 2 - Lyon: 0 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Giriş: 27 Ekim 2026 - 00:37 Güncelleme:
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında PSG, sahasında Lyon'u ağırladı. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Senny Mayulu ile 84. dakikada Mika Godts kaydetti.
Bu sonucun ardından PSG ligde puanını 17'ye yükseltti. Lyon ise 14 puanda kaldı.
Gelecek hafta PSG, deplasmanda Le Havre'ye konuk olacak. Lyon ise Angers'i evinde konuk edecek.
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