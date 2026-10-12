Robin van Persie: Dirk Kuyt hak ettiği değeri görmedi!

Dünya futbolunun efsane golcülerinden Robin van Persie, kariyerinde unutamadığı anları ve birlikte oynadığı ya da rakip olarak karşılaştığı en iyi futbolcularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

VAN PERSIE’NİN UNUTAMADIĞI GOL

“Kariyerimdeki en sevdiğim golü seçmem gerekirse muhtemelen 2014’te İspanya’ya attığım golü söylerim. Sadece golün güzelliği değil; o anın önemi, rakibin büyüklüğü, Dünya Kupası atmosferi ve bu golün Hollanda için ne anlam ifade ettiği bunu özel kılıyor. Teknik, doğru zamandaki uygulama ve maçın önemi açısından her şeyi bir arada barındıran bir andı.”

Gol sırasında yaşadığı duyguları da anlatan eski golcü, “Top gelirken sadece reflex olarak hareket ettim, yapacağım şey üzerine düşünecek zamanım yoktu. Topun ağlara gittiğini ve takım arkadaşlarımın, taraftarların tepkisini gördüğümde hissettiğim duygu inanılmazdı. Futbolda bazen her şeyin kendiliğinden geliştiği anlar vardır, bu da onlardan biriydi.” ifadelerini kullandı.

KARİYERİNİN EN UNUTULMAZ MAÇINI SEÇTİ

Son Dünya Kupası şampiyonu İspanya’yı mağlup ettikleri karşılaşmayı kariyerinin en unutulmaz maçlarından biri olarak değerlendiren 42 yaşındaki teknik adam, “Son Dünya Kupası’nı kazanan takımla karşılaşıyorduk ve onlara büyük saygı duyuyorduk. O şekilde kazanmak ve o golü atmak, o geceyi unutulmaz kıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

"KUYT HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖREMEDİ"

Birlikte forma giydiği isimler arasında hak ettiği değeri yeterince göremediğini düşündüğü futbolcunun eski takım arkadaşı Dirk Kuyt olduğunu belirten Van Persie, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birlikte oynadığım ve hak ettiği değeri tam olarak göremeyen pek çok harika oyuncu oldu. Ancak her zaman büyük saygı duyduğum isim Dirk Kuyt’tı. Bazen insanların odağı onun teknik kapasitesindeydi ama beni asıl etkileyen şey onun zihniyeti, çalışma azmi ve takıma kattıklarıydı. Her takımın ihtiyaç duyacağı türden bir oyuncuydu; sahadan ne alacağınızı her zaman tam olarak bilirdiniz.”

EN ZORLU RAKİPLERİ PUYOL VE TERRY OLDU

Kariyeri boyunca karşılaştığı ve kendisini en fazla zorlayan savunmacılardan da bahseden Hollandalı eski futbolcu, “Kariyerim boyunca çok güçlü stoperlerle karşılaştım ama Carles Puyol ve John Terry en zorluları arasındaydı. Son derece rekabetçi, savunma anlamında çok zeki oyunculardı ve size nefes aldıracak tek bir an bile bırakmazlardı. Ancak tüm bunların yanında aramızda müthiş bir karşılıklı saygı vardı. Böyle oyunculara karşı oynarken en iyi versiyonunuzu sahaya yansıtmanız gerektiğini bilirdiniz.” şeklinde konuştu.

VAN PERSIE’NİN EN ETKİLENDİĞİ ATMOSFER EMIRATES STADYUMU’NDA

Futbol atmosferi açısından en çok etkilendiği stadın Emirates Stadyumu olduğunu belirten Van Persie, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlüğe yöneldiğini ve artık oyuna taktiksel olduğu kadar duygusal açıdan da yaklaştığını ifade etti. Hollandalı teknik adam, futbolu özel kılan en önemli unsurun ise barındırdığı yoğun duygular olduğunu vurguladı.