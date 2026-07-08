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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Cédric Cattenoy ile vedalaştı

        Samsunspor, Cédric Cattenoy ile vedalaştı

        Samsunspor Futbol Akademisi'nde Ocak 2025'ten bu yana Akademi Koordinatörü olarak görev yapan Cédric Cattenoy ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Samsunspor, Cédric Cattenoy ile vedalaştı!

        Samsunspor Futbol Akademisi’nde Akademi Koordinatörü olarak yer alan Cédric Cattenoy'un görevi sona erdi.

        Görev süresi boyunca akademinin kurumsal yapılanmasına önemli katkılar sağlayan Cattenoy; genç oyuncuların gelişimine yönelik çalışmaları, futbol eğitim modelinin güçlendirilmesi ve altyapı organizasyonunun geliştirilmesi adına yürüttüğü projelerle Samsunspor’un geleceğine değer katan çalışmalara imza attı.

        Bilgi ve tecrübesini büyük bir özveriyle paylaşan Cédric Cattenoy’a, kulübe sunduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi. Samsunspor yönetimi, düzenlenen veda programında Cattenoy’a plaket takdim ederek hizmetleri için teşekkürlerini iletti. Kulüp, Cédric Cattenoy’a kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu.

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