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        Samsunspor yeni sezon mesaisine başladı!

        Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına Nuri Asan tesislerinde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Samsunspor mesaiye başladı

        Sezon hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde başlayan Samsunspor, yeni dönemin ilk antrenmanını dinamik ısınma ve adaptasyon koşularıyla başlattı. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların oldukça istekli, neşeli ve yüksek tempolu görüntüsü dikkat çekerken, ilk bölümde futbolcuların uzun tatil sonrası fiziki durumunu dengelemeye yönelik adaptasyon egzersizleri üzerinde duruldu. Isınma ve dayanıklılık evresinin ardından dar alanda kısa pas organizasyonlarına geçen kırmızı-beyazlılar, topa sahip olma ve pas trafiğini artırma odaklı taktiksel uygulamalar gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren ve oldukça verimli geçen bu ilk idmanın ardından hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek olan Karadeniz ekibi, sezonun ilk gününü çift antrenmanla tamamlamak üzere akşam saatlerinde günün ikinci saha çalışması için yeniden sahaya inecek.

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