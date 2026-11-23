Sarıyer, teknik direktör Umut Eskiköy ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekibi SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Umut Eskiköy ile yollar ayrıldı.
Giriş: 23 Kasım 2026 - 16:23 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden SMS Grup Sarıyer, teknik direktör Umut Eskiköy'le yolların ayrıldığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adamın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği aktarıldı.
Umut Eskiköy, Sarıyer'in başında çıktığı 5 lig maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
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