Şevval İlayda Tarhan dünya şampiyonu!
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.
Giriş: 03 Kasım 2026 - 17:55 Güncelleme:
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kadınlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan, atışlarını gerçekleştirdi.
Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, bu kategoride yarışları birinci sırada tamamlayarak altın madalyaya ulaştı.
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