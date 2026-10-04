İtalya Serie A'da Roma'nın kalesini başarılı bir şekilde koruyan ve son iki sezon İtalya'da yılın en iyi kalecisi seçilen Mile Svilar, milli takım konusunda ise beklediğini bulamadı.

BELÇİKA İLE BAŞLADI

Ailesi Sırp olan ancak Belçika'da doğan 27 yaşındaki kaleci, U15'ten U21'e kadar Belçika milli takımının tüm kademelerini geçti ve sisteme dahil oldu.

Svilar'ın durumu Eylül 2021'de yaptığı tercih değişikliği ile farklı bir yöne gitti. Sırbistan Milli Takımı'ndan bir davet alan Svilar, eski milli takım kalecisi olan babası Ratko'nun tavsiyesi üzerine bu Sırbistan davetini kabul etti. Eylül 2021'de Katar ile oynanan bir hazırlık maçıyla ilk kez milli takım forması giyen Svilar bir daha milli takıma alınmadı.

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SON KARARI MİLLİ TAKIM KARİYERİNE NEDEN OLDU,

Katar maçının ardından fikir değiştiren ve Belçika'yı seçtiğini belirten Svilar, FIFA kurallarına takıldı. Katar'a karşı oynanan maç bir dostluk maçı olsa da resmi bir maç olarak sayılıyor ve bu nedenle Svilar'ın bir milli takımdan diğerine geçme imkanını kısıtlıyor.

SIRBİSTAN KADROYA ALMIYOR!

FIFA'nın kısıtlaması nedeniyle Belçika Milli Takımı'na geçiş yapamayan Svilar, aldığı karar nedeniyle Sırbistan cephesinden de bir daha milli takım daveti alamadı.

DAVA SÜRÜYOR

Mile Svilar'ın avukatları, 27 yaşındaki file bekçisinin Belçika forması giymesi için çalışmalarını sürdürürken, dava sürecinin de devam ettiği ortaya çıktı. Ancak Svilar'ın Belçika'ya dönüş olasılıkları giderek azalıyor.