Beşiktaş-Galatasaray derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Giriş: 26 Kasım 2026 - 12:33 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği ilan edildi.
Süper Lig'in 13. hafta müsabakalarında düdük çalacak isimler şöyle:
27 KASIM CUMA
20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Alpaslan Şen
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
28 KASIM CUMARTESİ
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
29 KASIM PAZAR
13.30 Arca Çorum FK -Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
16.00 Eyüpspor -İstanbul Başakşehir FK: Mehmet Türkmen
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19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
30 KASIM PAZARTESİ
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
21.00 Beşiktaş - Galatasaray: Oğuzhan Çakır
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