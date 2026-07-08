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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı

        Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı

        Beşiktaş, 13 yıldır kulüp bünyesinde yer alan ve altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi için veda mesajı paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Ersin ile yollar ayrıldı

        Transferin hareketli takımı Beşiktaş'ta kaleye yapılan Nübel ve Doğan Alemdar takviyesi sonrası beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu için veda mesajı paylaştı.

        Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 'Her şey için teşekkürler Ersin' ifadelerine yer verildi.

        12 yaşından bu yana Beşiktaş bünyesinde yer alan 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı forma altında 13 yılda 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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