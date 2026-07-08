Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, 13 yıldır kulüp bünyesinde yer alan ve altyapıdan yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi için veda mesajı paylaştı.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:42 Güncelleme:
Transferin hareketli takımı Beşiktaş'ta kaleye yapılan Nübel ve Doğan Alemdar takviyesi sonrası beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu için veda mesajı paylaştı.
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 'Her şey için teşekkürler Ersin' ifadelerine yer verildi.
12 yaşından bu yana Beşiktaş bünyesinde yer alan 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı forma altında 13 yılda 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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