Transferin hareketli takımı Beşiktaş'ta kaleye yapılan Nübel ve Doğan Alemdar takviyesi sonrası beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu için veda mesajı paylaştı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 'Her şey için teşekkürler Ersin' ifadelerine yer verildi.

12 yaşından bu yana Beşiktaş bünyesinde yer alan 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı forma altında 13 yılda 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.