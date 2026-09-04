Çağlar Söyüncü Çorum FK'da!
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Çorum FK ile anlaşmaya vardı. Milli savunma oyuncusu, yeni sezonda Çorum FK forması giyecek.
Giriş: 04 Eylül 2026 - 13:01 Güncelleme:
Fenerbahçe, takımda bekleneni bir türlü veremeyen Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdı. HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, milli savunma oyuncusunun transferi konusunda Çorum FK ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu yeni sezonda Çorum FK forması giyecek.
Çağlar Söyüncü, 2023-2024 sezonun ara transfer döneminde imza attığı Fenerbahçe formasıyla 75 resmi maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
CENGİZ'LE YİNE BULUŞTU!
Çağlar Söyüncü böylece, Altınordu'da ve Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Cengiz Ünder'le de yeniden bir araya geldi. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Cengiz Ünder'le de yollarını ayırmış ve milli futbolcu Çorum FK'ya transfer olmuştu.
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