Fenerbahçe, takımda bekleneni bir türlü veremeyen Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdı. HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, milli savunma oyuncusunun transferi konusunda Çorum FK ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu yeni sezonda Çorum FK forması giyecek.

Çağlar Söyüncü, 2023-2024 sezonun ara transfer döneminde imza attığı Fenerbahçe formasıyla 75 resmi maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

💥 Çağlar Söyüncü, Çorum FK'da!



🎙️ @1esrakose: Çorum FK, Çağlar Söyüncü transferi için hem Fenerbahçe'yle hem de oyuncu cephesiyle anlaşmaya vardı. Artık Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe kariyeri böylelikle sona eriyor.



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CENGİZ'LE YİNE BULUŞTU!

Çağlar Söyüncü böylece, Altınordu'da ve Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Cengiz Ünder'le de yeniden bir araya geldi. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Cengiz Ünder'le de yollarını ayırmış ve milli futbolcu Çorum FK'ya transfer olmuştu.