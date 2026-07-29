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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti!

        Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti!

        Filenin Efeleri, Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 kaybetti ve turnuvaya veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri, Milletler Ligi'ne veda etti!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

        Tarihinde ilk kez çeyrek final oynayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyona veda ederken Slovenya yarı finale çıktı.

        Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette Slovenya, 15-13'lük üstünlük kurdu. Savunmada Efe Bayram, hücumda ise Murat Yenipazar ve Adis Lagumdzija ile etkili olan Türkiye, 20-20 ile sete eşitlik getirdi. Setin son bölümünde daha etkili olan Slovenya, ilk seti 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

        İkinci set çekişmeli başladı. Oyunun başında iki takım da hücumda az hata yaptı. Ay-yıldızlı ekip, setin ortasına 12-11 üstün girdi. Rakibinin orta hücumlardan geliştirdiği ataklarla seri yakalamasına engel olamayan Türkiye, Ahmet Tümer ve Mirza Lagumdzija'nın devreye girmesiyle setin sonunda 23-22 öne geçti. Milli takım, 9 kez set sayısını çevirmesine rağmen seti 35-33 kaybederek 2-0 geriye düştü.

        Slovenya'nın kazandığı set sayısına milli takım çok yoğun itirazda bulundu ve pozisyon izlendi. Görüntülü değerlendirme sisteminin devreye girmesinden sonra pozisyonu değerlendiren maçın Bosna Hersekli başhakemi Sinisa Ovuka, sayıyı Slovenya'ya verdi.

        Son seti daha etkili oynayan Slovenya, 17-12'lik üstünlük kurdu. Türkiye, bu bölümden sonra iyi manşetleri ve etkili hücumlarıyla sete 20-20'lik eşitlik getirdi. Oldukça çekişmeli geçen oyunda Türkiye, 11 kez set için servis atsa da bu şansını değerlendiremedi.

        Seti 39-37 alan Slovenya, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

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