Hırvatistan'da Zlatko Dalic dönemi sona erdi
2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda veda eden Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic görevinden ayrıldı. Dalic görevde kaldığı 9 senede Hırvatistan'ı 2018'de dünya ikincisi, 2022'de ise dünya üçüncüsü yapmıştı.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:53 Güncelleme:
Hırvatistan Futbol Federasyonu, sözleşmesi biten 59 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanııldı; "Unutulmaz yolculuk gurur dolu bir veda. Yaklaşık 9 yılın ardından Zlatko Dalic, Hırvatistan ile yazdığı inanılmaz derecede başarılı sayfanın sonunu getirmeye karar verdik, her şey için teşekkür ederiz"
DALIC'İN 9 YILLIK HIRVATİSTAN KARNESİ
2018 Dünya Kupası - ikincilik madalyası
EURO 2020 - Son 16
2022 Dünya Kupası - üçüncülük madalyası
2023 UEFA Uluslar Ligi - ikincilik madalyası
EURO 2024 - grup aşaması
2026 Dünya Kupası - son 32
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