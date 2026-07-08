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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Hırvatistan'da Zlatko Dalic dönemi sona erdi

        Hırvatistan'da Zlatko Dalic dönemi sona erdi

        2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda veda eden Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic görevinden ayrıldı. Dalic görevde kaldığı 9 senede Hırvatistan'ı 2018'de dünya ikincisi, 2022'de ise dünya üçüncüsü yapmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Hırvatistan'da bir devir kapandı!

        Hırvatistan Futbol Federasyonu, sözleşmesi biten 59 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanııldı; "Unutulmaz yolculuk gurur dolu bir veda. Yaklaşık 9 yılın ardından Zlatko Dalic, Hırvatistan ile yazdığı inanılmaz derecede başarılı sayfanın sonunu getirmeye karar verdik, her şey için teşekkür ederiz"

        DALIC'İN 9 YILLIK HIRVATİSTAN KARNESİ

        2018 Dünya Kupası - ikincilik madalyası

        EURO 2020 - Son 16

        2022 Dünya Kupası - üçüncülük madalyası

        2023 UEFA Uluslar Ligi - ikincilik madalyası

        EURO 2024 - grup aşaması

        2026 Dünya Kupası - son 32

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