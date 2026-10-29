Spor federasyonlarından 29 Ekim mesajı

Spor federasyonları yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

TBF: CUMHURİYETİMİZ GELECEĞE GÜVENLE YÜRÜMEMİZİN EN ÖNEMLİ DAYANAĞIDIR

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılını kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesi ve sarsılmaz iradesiyle temelleri atılan Cumhuriyetimiz, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle yürümemizin en önemli dayanağıdır. Cumhuriyet, bizlere yalnızca büyük bir miras değil, ülkemizin gelişimine katkı sunma, değerlerimizi yaşatma ve yarınlarımızı daha güçlü inşa etme sorumluluğu da yüklemektedir. Cumhuriyetimizin açtığı yolda eğitimden bilime, kültürden sanata ve spora kadar her alanda elde edilen kazanımlar, ülkemizin gelişim yolculuğunun en değerli parçalarıdır. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bizler de bu anlayışla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türk basketbolunun uluslararası alandaki başarılarını kalıcı hale getirmeyi, gençlerimize yeni fırsatlar sunmayı ve sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlerden aldığımız ilhamla, ülkemizin geleceğine katkı sunmaya ve ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil edecek yeni başarıların temellerini atmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna fedakarlık gösteren tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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TFF: CUMHURİYETİMİZİN 103. YILI KUTLU OLSUN

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, büyük fedakarlıklar ve tarihe altın harflerle geçen bir mücadeleyle kurulan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizle yaşıt olmanın gururuyla Türkiye Futbol Federasyonu olarak bizler de onun temel değerlerine sahip çıkarak futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücünü ülkemizin her köşesine taşımaya devam ediyoruz. Milletimizin ortak duygularını pekiştiren, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştüren futbolumuzda başarılı sporcular yetiştirmek ve uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 103. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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TVF: BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE NİCE YILLARA ULAŞMAYI DİLİYORUZ

TVF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajda ise, "Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, milletimizin bağımsızlık mücadelesiyle kazanılan Cumhuriyetimiz; özgürlüğümüzün, eşitliğimizin ve aydınlık yarınlara olan inancımızın en güçlü simgesidir. Cumhuriyetimizin bizlere emanet ettiği değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Voleybolun birleştirici gücüyle ülkemizi ulusal ve uluslararası alanlarda temsil ederken, Cumhuriyetimizin değerlerini de sahalara taşımanın gururunu yaşıyoruz. Ay-yıldızlı formamızla elde ettiğimiz her başarıda, ülkemizin birlik ve beraberliğinden aldığımız güçle geleceğe daha büyük hedeflerle ilerliyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, voleybol ailemizin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; Cumhuriyetimizin ışığında, birlik ve beraberlik içerisinde nice yıllara ulaşmayı diliyoruz." denildi.

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Diğer spor federasyonlarının mesajları ise şu şekilde:

Türkiye Hentbol Federasyonu kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun mesajında Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünün büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutlandığı belirtilerek "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.

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Türkiye Cimnastik Federasyonu "Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ise paylaşımında, "Şanlı bayrağımızın gölgesinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gözlerindeki inançla... Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatanı bize emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımına yer verdi.

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Türkiye Motosiklet Federasyonu ise mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü gururla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu kutlama mesajında "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımı, egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet!" ifadelerine yer verdi.

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Türkiye Yüzme Federasyonu kutlama mesajında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin 103. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ışığında, aynı azim ve inançla geleceğe kulaç atmaya devam ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de federasyon adına yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" dedi.

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Türkiye hokey, tekvando, yelken, geleneksel güreşler, modern pentatlon, atıcılık, espor, görme engelliler, briç, özel sporcular, kayak, kick boks, herkes için spor, wushu kung fu gibi birçok spor federasyonu da yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.