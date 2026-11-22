Sudamericana Kupası Boca Juniors'ın
Sudamericana Kupası finalinde Arjantin temsilcisi Boca Juniors, Brezilya ekibi Atletico Mineiro'yu 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Giriş: 22 Kasım 2026 - 12:52 Güncelleme:
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen kıtanın kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan Sudamericana Kupası finalinde Boca Juniors ile Atletico Mineiro kozlarını paylaştı.
ZAFER BOCA JUNIORS'UN
Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki Metropolitano Roberto Melendez Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 16. dakikada Santiago Ascacibar ve 48. dakikada Miguel Merentiel'in attığı gollerle 2-0 kazanan Boca Juniors, 2004 ve 2005'in ardından üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Atletico Mineiro ise üst üste ikinci kez finalden mağlup ayrıldı.
Öte yandan karşılaşmada eski Fenerbahçeli futbolculardan Fred, Atletico Mineiro'da 90 dakika görev aldı, Enner Valencia ise Boca Juniors formasıyla 64. dakikada oyuna girdi.
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