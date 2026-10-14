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        Haberler Spor Basketbol EuroCup TOFAŞ: 90 - Buducnost VOLI: 85 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ: 90 - Buducnost VOLI: 85 | MAÇ SONUCU

        Eurocup'ta C Grubu'nun 3. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 90-85 yendi. Bu sonuçla beraber Başkent ekibi, organizasyona 3'te 3 yaparak başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:03 Güncelleme:
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        TOFAŞ, 3'te 3 yaparak başladı!

        TOFAŞ, Eurocup'ta C Grubu'nun 3. haftasında ağırladığı Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 90-85 mağlup etti.

        TOFAŞ, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaptı. Buducnost VOLI ise ikinci yenilgisini yaşadı.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Robert Vyklicky (Çekya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

        TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 15, Carter 2, Jones 17, Reynolds 10, Brown 9, Sadık Kabaca 8, Mcneace 3, Nutall 20, Thurman 6, Efe Postel

        Buducnost VOLI: Smith 11, Magee 11, Boutsiele 9, Kovliar 3, Bouteille 14, Shayok, Hadzibegovic 4, Ferrell 18, Jovanovic 15, Dordevic

        1. Periyot: 22-25

        Devre: 52-44

        3. Periyot: 71-64

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        4. Periyot: 90-85

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        #tofaş
        #EuroCup
        #Buducnost VOLI
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