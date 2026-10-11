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        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Trabzonspor'da KuPS hazırlıkları başladı

        Trabzonspor'da KuPS hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1'inci haftasında, oynayacağı KuPS maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da KuPS hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 1’inci haftasında, 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı KuPS maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde saat 11.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Samsunspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın saat 15.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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        #trabzonspor
        #uefa konferans ligi
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