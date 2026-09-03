Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da Ozan Tufan, Ernest Muci ve Fabinho açıklamalarda bulundu.

İşte bordo-mavili oyuncuların açıklamaları:

OZAN TUFAN: "AĞRILARIM ARTINCA DAYANAMADIM"

"Öncelikle çok önemli bir galibiyet aldık, reaksiyon verdik. Mücadelemizi, hırsımızı ve sahaya yansıyan oyun gücümüzü gösterdik ve skoru elde ettik."

Deneyimli futbolcu, "Fatih Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Bunca emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ederiz. Onların da yolu açık olsun. Hüseyin Hoca için de iyi bir başlangıç oldu. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Yapılan hatalarda da olumlu işlerde de olumsuz işlerde de hep arkamızda oldular. Bu galibiyet onlara armağan olsun."

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"Macaristan'da oynadığımız UEFA maçında bir pozisyonda yere düşmüştüm. Kemiğimde bir çatlak oluşmuştu, ondan dolayı ağrılarım vardı. Bugün biraz onun sıkıntısını çektim. Benim için de iyi bir maç oldu ancak son dakikalarda ağrım artınca dayanamadım"

ERNEST MUCI: "SALAH İLE UYUMUM ÇOK İYİ"

"Bu karşılaşma için iyi çalıştık. Biliyorsunuz ki Fatih hocamız ayrıldı. Taraftarımızı mutlu etmek için bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçta reaksiyon göstermemiz gerekiyordu; nitekim bunun karşılığını verdik. 3 puanı taraftarımıza armağan ediyoruz."

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"Salah büyük bir oyuncu. Zaten bunu söylememe gerek yok. Onunla uyumum çok iyi. Gerçekten çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takımız"

🗣️ Ernest Muçi: Salah büyük bir oyuncu. Zaten bunu söylememe gerek yok. Onunla uyumumum çok iyi. Gerçekten çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takımız pic.twitter.com/EZETb46BAX — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2026

FABINHO'DAN FATİH TEKKE YORUMU!

"Öncelikle bu anı, bu atmosferi görmek için uzun zamandır bekliyordum ben de. Benim için de çok önemli bir an oldu. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer oluştu. Taraftarlarımıza da teşekkür etmemiz gerekiyor. Sonuç da harika oldu bizim adımıza. Zaten son maçtan sonra, kaybettiğimiz son maçtan sonra bu türde bir reaksiyon vermemiz bizim için bir zorunluluktu aslında. Çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Rakibimiz şöyle bir rakipti aslında. Sezona çok iyi başlamış, iyi puanlar almış bir rakipti. Bunu biliyorduk ama bugün mutlaka kazanmak zorundaydık ve iyi bir oyun, iyi bir sonuç almak zorundaydık. Bunun adına da çok iyi oldu diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir maçtan çok önemli bir galibiyet aldık. İyi bir skorla."

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🗣️ Fabinho: Öncelikle çok mutluyum. Evimizdeki ilk maçıma, bu anı ve bu atmosferi görmek için uzun zamandır ben de bekliyordum. Benim için de çok önemli bir an oldu. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer oluşturdu taraftarlarımız, onlara da teşekkür etmemiz gerekiyor. Sonuç da harika… pic.twitter.com/2putlDXnNf — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2026

"Bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Tabii ki hiçbir zaman güzel anlar olmaz bunlar. Hocanın ayrılıkları her zaman zor ve üzücü anlardır. Ama maalesef bizim işimizde bunlar yaşanıyor. Ben de hocamızla çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında ama sonrasında bir ayrılık oldu. Ama bizim adımıza sezon çok uzun. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz."

🗣️ Fabinho: Bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Hocanın ayrılıkları her zaman zor ve üzücü anlardır. Ama maalesef bizim işimizde bunlar yaşanıyor. Ben de hocamızla çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında ama sonrasında bir ayrılık oldu. Ancak… pic.twitter.com/LKCXWPHgYj — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2026

"Sezonu da iyi devam ettirmek zorundayız. İyi bir sezon çıkarmak zorundayız. Beklentileri karşılamak zorundayız. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bireysel olarak şundan bahsedebilirim aslında, siz de bildiğiniz gibi takıma yeni katıldım. Belki takımla çok daha yeni antrenman yapma fırsatı buldum ama geçen maça göre çok daha iyi hissettiğim bir maç oldu."

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"Takım arkadaşlarımızın gerçekten iyi mücadele gösterdiği bir maç oldu. Ben de fiziksel olarak, dediğim gibi, son maçlarda daha da takımla beraber çalışma fırsatı buldukça çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama bu maçta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de son maça göre fiziksel olarak çok daha iyi hissetmemdi." diye konuştu.

"Maçı daha iyi bitirebilmekti. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti. Taraftarla olan ilişkimiz umuyorum her zaman iyi olacak. Şunu da biliyorum, şunun da bilincindeyim elbette. Ben düzenli olarak iyi bir performans gösterirsem eğer taraftarlarımız beni her zaman destekleyeceklerdir. Bütün takım arkadaşlarımıza olduğu gibi saha içerisinde en iyimizi verirsek, en iyi mücadelemizi her zaman gösterirsek bizim her zaman yanımızda olacaklardır"

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"Bugün de zaten gördük. Bizim de oyuncular olarak görevimiz tabii ki kendi görevimizi en iyi şekilde saha içerisinde yapabilmek, takıma en iyi şekilde yardımcı olabilmek. Diğer sorunuzla alakalı, kendi karakteristik özelliklerimle alakalı şunu ifade edebilirim. Aslında saha içine dönecek olursak eğer ben bir orta saha oyuncusuyum, sizin de bildiğiniz gibi. Ama önceliğim biraz da aslında takıma savunmada yardımcı olabilmek, alanları kapatabilmek, rakibin koşu yapacağı yerleri kapatabilmek ve aynı zamanda da elbette oyun kurulumunda da yer alabilmek ve 3. bölgede takımın hücum anlarında da önümüzde çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza yardımcı olabilmek, onların orada daha rahat hissetmesini sağlayabilmek. Kendimi böyle tanımlayabilirim ve görevimi de en iyi şekilde yaparak sizin de bahsettiğiniz gibi Trabzonspor taraftarlarıyla ilişkiyi kurabilmek istiyorum."